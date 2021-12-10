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Spor

Kocaelispor, evinde BB Erzurumspor'u 2 golle geçti

Kocaelispor, Spor Toto 1. Lig'in 16. hafta karşılaşmasında evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-0 mağlup etti.

10 Aralık 2021 Cuma 22:25 - Güncelleme: 10 Aralık 2021 Cuma 22:25
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Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Kocaelispor, sahasında konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-0 mağlup etti.

STAT: Kocaeli

HAKEMLER: Kadir Sağlam, Erkan Akbulut, Deniz Turgut

KOCAELİSPOR: Korcan Çelikay, Diogo Aleksis Özçakmak, Mehmet Taş, Atila Turan, Cisse, Mandjeck, Semih Karadeniz, Diop (Dk. 90 Yılmaz Özeren), Pereira, Tisdell (Dk. 82 İsa Nalbant), Benhur Keser

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Szumski, Aykut Demir, Süleyman Koç (Dk. 63 Emircan Altıntaş), Novikovas, Malle (Dk. 70 Oltan Karakullukçu), Gökhan Alsan (Dk. 88 Lameira), Mustafa Yumlu, Olanare (Dk. 88 Mustafa Akbaş), Hasek, Orhan Ovacıklı (Dk. 88 Shala), Mücahit Albayrak

GOLLER: Dk. 39 Cisse, Dk. 87 Diop

SARI KARTLAR: Dk. 31 Cisse, Dk. 94 Diogo Aleksis Özçakmak (Kocaelispor), Dk. 32 Mücahit Albayrak, Dk. 44 Gökhan Alsan Dk. 66 Mustafa Yumlu, Dk. 94 Oltan Ka

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