Kocaelispor, evinde BB Erzurumspor'u 2 golle geçti

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Kocaelispor, sahasında konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-0 mağlup etti.
STAT: Kocaeli
HAKEMLER: Kadir Sağlam, Erkan Akbulut, Deniz Turgut
KOCAELİSPOR: Korcan Çelikay, Diogo Aleksis Özçakmak, Mehmet Taş, Atila Turan, Cisse, Mandjeck, Semih Karadeniz, Diop (Dk. 90 Yılmaz Özeren), Pereira, Tisdell (Dk. 82 İsa Nalbant), Benhur Keser
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Szumski, Aykut Demir, Süleyman Koç (Dk. 63 Emircan Altıntaş), Novikovas, Malle (Dk. 70 Oltan Karakullukçu), Gökhan Alsan (Dk. 88 Lameira), Mustafa Yumlu, Olanare (Dk. 88 Mustafa Akbaş), Hasek, Orhan Ovacıklı (Dk. 88 Shala), Mücahit Albayrak
GOLLER: Dk. 39 Cisse, Dk. 87 Diop
SARI KARTLAR: Dk. 31 Cisse, Dk. 94 Diogo Aleksis Özçakmak (Kocaelispor), Dk. 32 Mücahit Albayrak, Dk. 44 Gökhan Alsan Dk. 66 Mustafa Yumlu, Dk. 94 Oltan Ka