İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Şubat 2025 Cumartesi / 17 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,2388
  • EURO
    38,0197
  • ALTIN
    3360.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Kocaelispor evinde hata yapmadı

1. Lig'in 24. haftasında Kocaelispor, sahasında Çorum FK ile karşı karşıya geldi. Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.

Haber Merkezi15 Şubat 2025 Cumartesi 21:44 - Güncelleme:
Kocaelispor evinde hata yapmadı
ABONE OL

1. Lig'in 24. haftasında Kocaelispor, sahasında Çorum FK ile karşı karşıya geldi. Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.

Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Oğulcan Çağlayan ve 71. dakikada Josip Vukovic attı.

Çorum FK, 56. dakikada Ferhat Yazgan'ın kırmızı kart görmesinin ardından mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Ligde üst üste üçüncü galibiyetini elde eden Kocaelispor, 54 puana yükseldi. Çorum FK, 38 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Kocaelispor, Şanlıurfaspor deplasmanına gidecek. Çorum FK, sahasında Adanaspor'u ağırlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.