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Spor

Kocaelispor evinde Manisa FK'yı 2 golle geçti

Kocaelispor, Spor Toto 1. Lig'in 34. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Manisa FK'yı 2-1 mağlup etti.

AA24 Nisan 2022 Pazar 18:44 - Güncelleme:
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Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Kocaelispor, sahasında Manisa FK'yi 2-1 yendi.

STAT: Kocaeli

HAKEMLER: Adem Cinek, Oğuz Kağan Çalışır, Hasan Hüseyin Tetik

KOCAELİSPOR: İsmet Yumakoğulları, Berkay Tolga Dabanlı, Mehmet Taş, Musa Nizam (Dk. 66 Mazlum Demir), Atila Turan, Kolovos (Dk. 75 Kerem Can Akyüz), Babacar (Dk. 56 Yiğit Ali Bayrak), Diop (Dk. 75 Alpay Çelebi), Mehmet Yılmaz, Samed Ali Kaya, Benhur Keser

MANİSA FK: Muhammed Birkan Tetik, Gakpa, Hakan Barış, Sadi Karaduman, Landre, Diallo (Dk. 58 Ozegovic), Muhammet Taha Şahin (Dk. 74 Veli Çetin), Yasin Pehlivan (Dk. 58 Selim Ilgaz), Erhan Çelenk (Dk. 74 Ouambe), Çağrı Giritlioğlu (Dk. 73 Özgür Çek), Okan Eken

GOLLER: Dk. 13 Landre (Manisa FK), Dk. 29 Mehmet Taş, Dk. 45+5 Berkay Tolga Dabanlı (Kocaelispor)

SARI KARTLAR: Dk. 27 Diop, Dk. 48 Mehmet Yılmaz, Dk. 62 Berkay Tolga Dabanlı, Dk. 69 Mazlum Demir, Dk. 90 Benhur Keser, Dl. 90+4 Alpay Çelebi (Kocaelispor), Dk. 19 Yasin Pehlivan, Dk. 23 Hakan Barış (Manisa FK)

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