Kocaelispor evinde Manisa FK'yı 2 golle geçti

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Kocaelispor, sahasında Manisa FK'yi 2-1 yendi.
STAT: Kocaeli
HAKEMLER: Adem Cinek, Oğuz Kağan Çalışır, Hasan Hüseyin Tetik
KOCAELİSPOR: İsmet Yumakoğulları, Berkay Tolga Dabanlı, Mehmet Taş, Musa Nizam (Dk. 66 Mazlum Demir), Atila Turan, Kolovos (Dk. 75 Kerem Can Akyüz), Babacar (Dk. 56 Yiğit Ali Bayrak), Diop (Dk. 75 Alpay Çelebi), Mehmet Yılmaz, Samed Ali Kaya, Benhur Keser
MANİSA FK: Muhammed Birkan Tetik, Gakpa, Hakan Barış, Sadi Karaduman, Landre, Diallo (Dk. 58 Ozegovic), Muhammet Taha Şahin (Dk. 74 Veli Çetin), Yasin Pehlivan (Dk. 58 Selim Ilgaz), Erhan Çelenk (Dk. 74 Ouambe), Çağrı Giritlioğlu (Dk. 73 Özgür Çek), Okan Eken
GOLLER: Dk. 13 Landre (Manisa FK), Dk. 29 Mehmet Taş, Dk. 45+5 Berkay Tolga Dabanlı (Kocaelispor)
SARI KARTLAR: Dk. 27 Diop, Dk. 48 Mehmet Yılmaz, Dk. 62 Berkay Tolga Dabanlı, Dk. 69 Mazlum Demir, Dk. 90 Benhur Keser, Dl. 90+4 Alpay Çelebi (Kocaelispor), Dk. 19 Yasin Pehlivan, Dk. 23 Hakan Barış (Manisa FK)