Spor

Kocaelispor, Eyüpspor'u tek golle geçti

Kocaelispor, Eyüpspor deplasmanında Serdar Dursun'un erken dakikalarda penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı ve 2 maçlık mağlubiyet serisine son verdi.

HABER MERKEZİ9 Mart 2026 Pazartesi 18:10 - Güncelleme:
Kocaelispor, Eyüpspor'u tek golle geçti
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Eyüpspor, Kocaelispor'u konuk etti.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 1-0 kazandı.

Kocaelispor'a galibiyeti getiren golü 6. dakikada penaltıdan Serdar Dursun kaydetti.

Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf Kocaelispor oldu.

Bu sonuçla birlikte 2 maçlık mağlubiyet serisine son veren Selçuk İnan'ın ekibi, 33 puana yükseldi ve 7. sıraya yerleşti.

Atila Gerin yönetiminde ligde 3. mağlubiyetini alan Eyüpspor ise 22 puanda kaldı ve 15. sırada konumlandı.

Süper Lig'in 26. haftasında Eyüpspor, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Kocaelispor ise Konyaspor'u ağırlayacak.

