Kocaelispor Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kocaelispor yarın saat 20.00'de sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Müsabaka öncesinde yeşil-siyahlılar hazırlıklarını tamamladı. Sarı kart cezası nedeniyle Tayfur Bingöl'ün forma giyemeyeceği karşılaşmada 4 oyuncu da kart sınırında bulunuyor. Kaleci Aleksandar Jovanovic, Serdar Dursun, Karol Linetty ve Cafumana Show, yarınki mücadelede sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak Kayserispor maçında cezalı duruma düşecek.

Hafta sonu takımla ilk antrenmanına çıkan yeni transfer Mahamadou Susoho'nun kadroda yer verilmesi beklenen Körfez ekibinde, sakatlıktan çıkan Joseph Nonge Boende, Jovanovic ve Hrvoje Smolcic'in kadroda olup olmayacağına ise teknik heyet karar verecek.

Evindeki 10 maçın 6'sında gol yemedi

Kendi sahası ve seyircisi önünde 10 maça çıkan Kocaelispor bu maçların 5'ini kazandı, 3'ünde ise rakibiyle yenişemedi. Yalnızca 2 karşılaşmadan (Samsunspor ve Trabzonspor) puan çıkaramayan Körfez ekibi, 19 maçta topladığı 24 puanın 18'ini sahasında elde etti. 10 maçta 6 gol yiyen Kocaelispor rakip filelere ise 10 gol bıraktı. Kocaeli ekibi iç sahadaki 10 maçın 6'sında kalesini gole kapattı. 4 maçta gol yiyen Kocaelispor bu gollerin üçünü ayak, ikisini kafa vuruşundan yedi, bir golü de kendi kalesine attı. Körfez ekibi gollerin 4'ünü her iki devrenin son dakikasında ve ilave sürede kalesinde gördü. Yeşil-siyahlılar Kocaeli'de bir maçta 2 gol atabilen tek takım Trabzonspor oldu.

Gol istatistikleri dikkat çekiyor

İç sahadaki maçlarda; her iki devrenin ilk 15 dakikalarında gol atamayan Kocaelispor, 6 golü son 15 dakikalarda attı, 4 golü de ikinci 15 dakikalık dilimlerde kaydetti. Fenerbahçe ise deplasmanda attığı 23 golün 7'sini her iki yarının ilk 15 dakikalarında attı. Deplasmanda yediği 9 golün ise yalnızca 1 tanesini son 15 dakikada kalesinde gördü.

Bruno Petkovic, Talisca'ya karşı

Bruno Petkovic 6 golle gol Kocaelispor'da gol yükünü çekerken ilk golünü de sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'ye attı. Ev sahibi takımda 5 gollü Tayfur Bingöl ise karşılaşmada forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de ise Anderson Talisca 11 golle takımın en golcüsü olurken, Asensio 8, En-Nesyri ise 7 golle golle en çok gol atan oyuncular oldu. Kocaelispor, Fenerbahçe'yi en son 1998 yılında kendi sahasında 2-1 mağlup etti. Yeşil-siyahlılar kendi sahasındaki son beraberliği ise 2001 yılında 3-3'lük skorla aldı.