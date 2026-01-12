İSTANBUL 3°C / -1°C
Spor

Kocaelispor, Gaziantep FK maçına hazır

Kocaelispor, Antalya'da sürdürdüğü devre arasını kampını tamamladı. Körfez ekibi, yarın oynayacağı Türkiye Kupası maçı için Gaziantep'e geçti.

IHA12 Ocak 2026 Pazartesi 17:15 - Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'de ikinci yarının hazırlıklarını Körfez Brunga Tesisleri'nde başladıktan sonra Antalya Belek'te sürdüren Kocaelispor, kampı bugün gerçekleştirdiği tek antrenmanla tamamladı. Türkiye Kupası C Grubu ikinci maçında yarın saat 18.00'de deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacak olan Körfez ekibi, Gaziantep'e gitti.

Karşılaşmanın ardından Kocaelispor, 23.00'da kalkacak uçakla Sabiha Gökçen Havaalanı'na gidecek ve daha sonra kara yoluyla kente geçecek. Öte yandan yeşil-siyahlılarda Teknik Direktör Selçuk İnan'ın kampta hafif sakatlıkları oluşan oyuncularını Süper Lig'de oynanacak Trabzonspor mücadelesi öncesi kupa maçında riske etmeyeceği öğrenildi.

Gruptaki ilk maçında Erzurumspor FK'yı mağlup eden Kocaelispor, üçüncü karşılaşmasını Beşiktaş ile şubatın ilk haftasında evinde, son müsabakasını ise Beyoğlu Yeni Çarşı ile mart ayının başında deplasmanda oynayacak.

