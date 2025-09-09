Kocaelispor, Gaziantep FK maçına hazırlanıyor

Teknik direktör Selçuk İnan, Körfez Brunga Tesisleri'ndeki antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, milli maç arasının kendileri için avantaj olduğunu, bu süreçte takıma katılan ve takımdan ayrılan oyuncuların bulunduğunu söyledi.

İnan, bugün itibarıyla yeni oyuncularla takım antrenmanı yapabileceklerini belirterek, "Bugün hepsi antrenmana çıkıyor. Artık beraber çalışıyor olmak bizim için avantaj. İstediğimiz oyunculardı. Önemli oyuncular transfer ettiğimizi düşünüyorum. En azından geldikleri ligler önemli." dedi.

Transfer sürecinde zaman zaman gecikmeler yaşandığını ancak herkesin iyi niyetle yoğun şekilde çalıştığını vurgulayan İnan, harcama limitleri nedeniyle oyuncu satmadan transfer yapamadıklarını, giden oyuncuların ardından açılan limitlerle yeni isimleri kadroya kattıklarını ifade etti.

İnan, bu sürecin kolay olmadığını fakat neredeyse tamamladıklarını, belki bir iki transferle dönemi kapatabileceklerini belirterek, transfer sürecinin sona ermesiyle tamamen sahaya odaklanacaklarını dile getirdi.



"GENÇ OYUNCULARI TÜRKİYE'YE GELMEYE İKNA ETMEK KOLAY DEĞİL"

Önlerinde önemli bir maç olduğuna değinen İnan, şöyle devam etti:

"Tek amacımız, tek hedefimiz istediğimiz 3 puanı artık kazanabilmek. Bugün itibarıyla çalışmalarımız başladı. İnşallah hepimizin istediği, özlediği o 3 puan bu maçla gelir. Gaziantep uzun yıllardır ligde ve tecrübeli birçok oyuncusu var. Bu onların avantajı ama biz de çok önemli bir camiayız, çok önemli oyuncularımız var. Artık deplasman ya da içerisi fark etmeksizin kazanmak istiyoruz. Gidip mücadelemizi vereceğiz, Allah'ın izniyle kazanacağız. Onların avantajlarını, dezavantajlarını çalışacağız. Eksilerini, artılarını analiz edeceğiz. En önemlisi bu maçtan galibiyetle ayrılmak."

Bir basın mensubunun "20 yılı aşkın süredir dostluğunuz bulunan Burak Yılmaz ile karşılaşacaksınız, maç öncesi bir görüşmeniz oldu mu?" sorusunu İnan, "Son dönemlerde birçok arkadaşımla rakip olarak karşılaşıyorum. Sahada beraber mücadele ettiğimiz Arda'yla, Emre'yle, Burak'la hepsiyle milli takımda arkadaşlığımız vardı. Futbol böyle, zaman geçiyor, siz yaşlanıyorsunuz, farklı rollerde oluyorsunuz. Maçtan önce henüz görüşmedik. Burak kendi takımı için mücadele edecek, ben de kendi camiam için mücadele ediyorum. Arkadaşlık ayrı, iş ve saha bambaşka bir şey. Biz çocukluğumuzdan beri bu sahalarda nefes alıyoruz. Bizi mutlu eden, ailemizle mutlu olmamızı sağlayan en önemli yer saha ve kazandığımız anlar. Ben hayata böyle bakıyorum, diğerleri de aynı şekilde bakıyor. Mücadele edeceğiz, iyi olan kazansın." şeklinde yanıtladı.

Birkaç transfer daha yapılması halinde kadronun tamamen hazır olacağını ve transfer döneminin kapanacağını belirten İnan, ligde yeni bir takım olmalarına ve yoğun transfer süreci yaşamalarına rağmen sahada görmek istediğine yakın bir mücadele ve oyun ortaya koyduklarını ancak skor alamamanın üzücü olduğunu dile getirdi.

Birçok oyuncunun takıma katılmasında kendisinin de rolü olduğunu dile getiren İnan, özellikle genç oyuncuları Türkiye'ye ikna etmenin kolay olmadığını, çoğunun Avrupa'da kalmayı tercih ettiğini anlattı.



BALOGH: "HEM TAKIMI HEM DE TARAFTARI ÇOK İYİ GÖRDÜM"

Kocaelispor'un yeni transferi Macar futbolcu Botond Balogh ise Türkiye'ye farklı bir ligden geldiğini, İtalya Serie A'da 6 yıl forma giymenin kendisi için büyük bir tecrübe olduğunu söyledi.

Türkiye'ye gelmeden önce burada oynayan arkadaşlarından bilgi aldığını, onların da ligin tempolu olduğunu ve ortaya çıkan atmosferi herkesin mutlaka deneyimlemesi gerektiğini aktardığını anlatan Balogh, şunları kaydetti:

"Transfer sürecim çok hızlı gelişti. Yaklaşık 2 gün sürdü. Hocayla telefonda 30 dakika kadar görüştük, beni kısa sürede ikna etti. Kocaelispor'a gelmeden önce son maçın özetini izledim. Hem takımı hem taraftarı çok iyi gördüm. Özellikle taraftarlar harikaydı. Maalesef bu hafta dış sahada oynayacağımız için onlarla buluşamayacağız ama en kısa sürede taraftarla tanışmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Bu sezon için taraftara şunu söyleyebilirim, belki bu konuda eleştirilebilirim ama ben sahada her zaman yüzde 120'mi vereceğim."

Antrenmanda milli takımlarından henüz dönmeyen Mendes, Show, Dijksteel ile sakatlığı bulunan Ahmet Oğuz yer almadı.



Kocaelispor, 14 Eylül Pazar günü Gaziantep FK ile Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda saat 20.00'de karşılaşacak.