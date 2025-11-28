Kocaelispor, Gençlerbirliği'ni Serdar Dursun'un golüyle geçti

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Kocaelispor, sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Kocaelispor, TURKA Kocaeli Stadyumu'nda oynanan maçı 1-0'lık skorla kazandı.

Kocaelispor'a galibiyeti getiren golü 24. dakikada Serdar Dursun attı. Serdar Dursun'un golü önce ofsayt nedeniyle iptal edildi ardından VAR'dan gelen uyarının ardından gol verildi.

Bu sonucun ardından Kocaelispor, ligde 18 puana yükseldi. Gençlerbirliği, 11 puanda kaldı.

Süper Lig'in gelecek haftasında Kocaelispor, sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Gençlerbirliği, evinde Fatih Karagümrük ile puan mücadelesi verecek.

SERDAR DURSUN DAMGA VURDU!

Kocaelispor ile Gençlerbirliği arasında oynanan maça Serdar Dursun damga vurdu. 24. dakikada ağları havalandıran Serdar Dursun, ilk yarının son anlarında sakatlandı ve sedyeyle kenara geldi. Deneyimli futbolcu, daha sonra kenara devam edebileceğini işaret etti ve ilk yarı sona erdi. Serdar Dursun, ikinci yarıda sahaya çıktı ve oyuna devam etti. 34 yaşındaki futbolcu, 90 dakika sahada kaldı.

KOCAELİSPOR'DAN YÜKSELİŞ

Kocaelispor, 16 yıl sonra yükseldiği Süper Lig'de çıktığı ilk 7 maçta 2 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı. Körfez temsilcisi, sonraki 7 maçta ise 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

VOLKAN DEMİREL ARADIĞINI BULAMADI

Volkan Demirel ile dördüncü Süper Lig maçına çıkan Gençlerbirliği, üçüncü kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.