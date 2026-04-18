Kocaelispor, Göztepe karşısında 3 peşinde

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Göztepe'yi konuk edecek.

Ligdeki son maçında Galatasaray ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Kocaelispor, Göztepe karşısında galibiyeti hedefliyor.

Kocaeli temsilcisi, 29 maçta 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyet sonucu topladığı 35 puanla haftaya 9. sırada giriyor.

Ligin ikinci devresinden bu yana sahasındaki 6 karşılaşmada 4 mağlubiyet, 1 galibiyet ve 1 beraberlik alan Körfez ekibi, deplasmanda 2 beraberlik, 2 galibiyet ve 2 yenilgiyle sahadan ayrıldı. Körfez temsilcisinde sakatlıkları bulunan Wieteska, Jovanovic, Balogh, Petkovic ve Muharrem Cinan maçta forma giyemeyecek.

Ligde geride kalan 29 maçta 12 galibiyet, 11 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan konuk ekip Göztepe ise topladığı 47 puanla haftaya 6. sırada girdi. Son maçında sahasında Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalan İzmir temsilcisinde, sakatlığı süren İsmail Köybaşı ile Furkan Bayır dışında eksik futbolcu bulunmuyor.

İki ekip arasında daha önce oynanan 15 resmi maçta Kocaelispor 10 galibiyet alırken, Göztepe 3 kez sahadan galip ayrıldı, 2 maçta ise puanlar paylaşıldı. İkili rekabette skor tablosu kadar gol istatistiği de Kocaelispor lehine şekillendi... Yeşil-siyahlılar, geride kalan 15 karşılaşmada 26 gol atarken kalesinde 15 gol gördü.

Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ali Yılmaz yönetecek.