Kocaelispor, Habib Ali Keita'nın opsiyonunu kullandı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, sezon başında Fransız ekibi Clermont Foot 63'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Malili orta saha oyuncusu Habib Ali Keita'nın satın alma opsiyonunu kullandığını açıkladı



Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Habib Ali Keita'nın transferi için kulübümüz ile futbolcunun asıl kulübü olan Fransa Futbol Federasyonuna tescilli Clermont Foot 63 arasında yapılan transfer sözleşmesindeki satın alma opsiyonu şartları gerçekleşmiş olup, futbolcumuzun kulübümüzle 1 Temmuz 2026 itibariyle hüküm ifade etmeye başlayacak olan 2 yıllık nihai sözleşmesi geçerlilik kazanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Keita, yeşil-siyahlı formayla çıktığı 31 maçta 1 gol atıp 2 asist yaptı.

