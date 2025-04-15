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Spor

Kocaelispor için geri sayım başladı

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Esenler Erokspor ile karşılaşacak olan lider Kocaelispor, bu karşılaşmayı kazanması halinde 16 yıl sonra Süper Lig'in yolunu tutacak.

AA15 Nisan 2025 Salı 11:56 - Güncelleme:
Kocaelispor için geri sayım başladı
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Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Esenler Erokspor ile deplasmanda yapacağı maçı kazanması halinde Süper Lig'e yükselmeyi garantileyecek.

Yeşil-siyahlı ekip, 34. haftada ligden düşmesi kesinleşen Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'u 7-1 mağlup ederek puanını 69'a yükseltti.

Körfez temsilcisi, en yakın takipçisi Solwie Energy Fatih Karagümrük ile puan farkını 9'a, 58 puana sahip üç ve dördüncü sıralardaki Erzurumspor FK ve Gençlerbirliği ile de 11'e çıkardı.

Ligde oynadığı son 14 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen Körfez temsilcisi, bu müsabakalardan 7 galibiyet ve 7 beraberlikle ayrıldı.

İlk iki sırayı alan takımların doğrudan Süper Lig'e yükseldiği ligde Kocaelispor, 35. haftada play-off mücadelesi veren Esenler Erokspor karşısında galip gelmesi halinde bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek Süper Lig biletini alacak.

AMATÖRDEN ZİRVEYE

Son olarak 2007-2008 sezonunda Süper Lig'de mücadele eden Kocaelispor, 2013-2014 sezonunda Bölgesel Amatör Lig'e kadar geriledi. 2016-2017 sezonunda tekrar profesyonel liglere dönen yeşil-siyahlılar, Süper Lig'e yükselmesi halinde 16 yıl sonra en üst seviyede mücadele edecek.

Kocaelispor'un kalan 4 haftadaki maçları şöyle:

Kocaelispor (69): Esenler Erokspor (D), Geosis Boluspor, Alagöz Holding Iğdır FK (D), Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü.

KADİR GENÇ: "KAZANMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Kocaelispor Basın Sözcüsü Kadir Genç, AA muhabirine, Kocaelispor'un ait olduğu Süper Lig'e uzun yıllar sonra çok yakın olduğunu söyledi.

Esenler Erokspor maçından aldıkları galibiyetle 16 yıl sonra yeniden Süper Lig'e kavuşmak istediklerini belirten Genç, "Bunun mutluluğunu bu şehirle yaşamak istiyoruz. Bu şehre hepimizin borcu var onu ödüyoruz. Kocaelispor'u ait olduğu yere getirmek ve orada en iyi konumda olması için çalışıyoruz." dedi.

Genç, play-off mücadelesi veren Esenler Erokspor ile zorlu bir müsabakaya çıkacaklarını dile getirerek, "Esenler Erokspor maçından alacağımız 3 puan bizi matematiksel olarak şampiyon yaparak Süper Lig'e çıkartacak. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

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