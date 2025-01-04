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Spor

Kocaelispor - Iğdır FK maçında ortalık karıştı

1'inci Lig'in 18'inci haftasında Kocaelispor ile Iğdır FK karşılaştı. Maçta çıkan olaylar sebebiyle 7 kişi gözaltına alındı.

DHA4 Ocak 2025 Cumartesi 01:25 - Güncelleme:
Kocaelispor - Iğdır FK maçında ortalık karıştı
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Kocaeli Stadı'nda oynanan Kocaelispor-Iğdır FK maçında Iğdır FK taraftarları bariyerleri ve koltukları parçaladı. Çıkan olaylarda bir polis memuru yaralanırken 7 kişi ise gözaltına alındı.

1'inci Lig'in 18'inci haftasında Kocaelispor, Iğdır FK'yı sahasında ağırladı. Maçın 35'inci dakikasında Kocaelispor'da Markao'nun attığı gol sonrasında deplasman tribünündeki yaklaşık 100 kişilik taraftar grubu, hem bazı cam bariyerleri tekmelerle kırdı hem de koltukları söktü. Bu sırada kırılan camın bir polise isabet etmesi sonucu 1 polis yaralandı. Hafif şekilde yaralanan polis memuru, ambulansla tedavi edildi. Maçın bitiminin ardından polis, olaylara karıştığı tespit edilen deplasman tribündeki 7 kişiyi gözaltına aldı.

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