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Spor

Kocaelispor ile Adana Demirspor'un yapacağı hazırlık maçı ertelendi

Kocaelispor'un, 1 Ağustos Cuma günü Adana Demirspor ile oynamayı planladığı hazırlık maçı, Kocaeli Stadyumu'nda devam eden yeni sezon hazırlık çalışmaları ve saha bakımı nedeniyle ertelendi.

IHA15 Temmuz 2025 Salı 16:33 - Güncelleme:
Kocaelispor ile Adana Demirspor'un yapacağı hazırlık maçı ertelendi
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Kocaelispor, stadında yeni sezon öncesi yürütülen kapsamlı yenileme ve bakım çalışmalarının aksamaması amacıyla, 1 Ağustos Cuma günü oynanması planlanan Adana Demirspor karşılaşmasının ertelendiği duyuruldu. Açıklamada, müsabakanın eylül ayında liglere milli maçlar sebebiyle verilecek arada oynanmasının planlandığı kaydedildi.

Erteleme kararına gerekçe olarak stadyumda devam eden çok sayıda çalışma gösterildi. Bu çalışmaların, "futbolcu giriş çıkış alanlarının genişletilmesi, KS Store için yeni satış noktası oluşturulması, kırık koltukların yenilenmesi, boya işleri, yeni loca inşaatı, bilet gişelerinin stadyum dışına taşınması, internet altyapısının güçlendirilmesi ve stadyuma modern LED reklam panolarının kurulması" gibi fiziki yenilikleri kapsadığı aktarıldı.

Bu çalışmaların yanı sıra stadyum zeminindeki çim saha bakımının da devam ettiği vurgulanarak, kararın mevcut işleyişin sekteye uğramaması adına alındığı paylaşıldı.

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