Kocaelispor ile Ankaragücü puanları paylaştı

Trendyol 1. Lig'de 29. haftanın kapanış maçında lider Kocaelispor ile play-off hattına yaklaşmak isteyen Ankaragücü karşı karşıya geldi. Mücadelede 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Konuk ekip Ankaragücü'ünün golünü 26. dakikada Owusu Kwabena kaydetti.
Kocaelispor'da Markao, 79. dakikada attığı golle maçın skorubunu belirledi.
Bu beraberliğin ardından Kocaelispor, 58, Ankaragücü ise 38 puana ulaştı.
Gelecek hafta 1. Lig'de Kocaelispor, Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Ankaragücü, Iğdır FK'yı ağırlayacak.