Kocaelispor ile Başakşehir'den sessiz maç

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasının kapanış maçında Kocaelispor ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi.

Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından RAMS Başakşehir puanını 44'e yükseltirken, Kocaelispor ise 34 puana ulaştı.

Teknik direktörlüğünü Selçuk İnan'ın yaptığı Kocaelispor'un ligdeki galibiyet hasreti üç maça çıkarken, Nuri Şahin yönetimindeki RAMS Başakşehir de ligde üst üste üçüncü maçında galibiyet elde edemedi.

Süper Lig'in bir sonraki haftasında RAMS Başakşehir sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Kocaelispor ise deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.