İSTANBUL 33°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Temmuz 2025 Pazar / 11 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,9111
  • EURO
    47,049
  • ALTIN
    4274.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kocaelispor, Juventus'tan transfer yaptı
Spor

Kocaelispor, Juventus'tan transfer yaptı

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, orta saha oyuncusu Joseph Nonge'nin transferi için kulübü Juventus ile anlaştı.

AA5 Temmuz 2025 Cumartesi 23:49 - Güncelleme:
Kocaelispor, Juventus'tan transfer yaptı
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, orta saha oyuncusu Joseph Nonge'nin transferi için kulübü Juventus ile mutabakata varıldığını bildirdi.

Kocaelispor'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Joseph Nonge Boende'nin kulübümüze nihai transferi konusunda Juventus ile mutabakata varılmış olup futbolcu ileri transfer görüşmeleri yapmak ve sağlık sponsorumuz Atakent Cihan Hastanesinde sağlık kontrolünden geçmek üzere şehrimizde." ifadelerine yer verildi.

20 yaşındaki Belçikalı futbolcu, geride kalan sezon Fransa Ligue 2 ekiplerinden Troyes ve İsviçre Süper Ligi temsilcisi Servette'te kiralık olarak forma giydi.

ÖNERİLEN VİDEO

Acı olay: Kalp krizi geçiren arkadaşını kurtarmak isterken kalp krizi geçirdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.