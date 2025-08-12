İSTANBUL 31°C / 23°C
  • Kocaelispor, Karol Linetty ile ön protokol imzaladı
Spor

Kocaelispor, Karol Linetty ile ön protokol imzaladı

Süper Lig ekibi Kocaelispor, 30 yaşındaki Polonyalı orta saha oyuncusu Karol Linetty ile ön protokol imzaladı.

12 Ağustos 2025 Salı 16:55
Kocaelispor, Karol Linetty ile ön protokol imzaladı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, 30 yaşındaki Polonyalı orta saha oyuncusu Karol Linetty ile ön protokol imzalandığını bildirdi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz ile Karol Linetty arasında ön protokol akdedilmiş olup futbolcu, ileri transfer görüşmeleri yapmak ve sponsor hastanemiz Atakent Cihan Hastanesi'nde sağlık kontrollerinden geçmek üzere şehrimize gelecektir." ifadelerine yer verildi.

Polonya Milli Takımı'nda da oynayan Linetty, son olarak İtalya'nın Torino takımında forma giydi.

