İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Aralık 2025 Salı / 4 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8367
  • EURO
    50,6414
  • ALTIN
    6125.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kocaelispor kupada grup aşamasına 3 puanla başladı
Spor

Kocaelispor kupada grup aşamasına 3 puanla başladı

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Kocaelispor sahasında konuk ettiği Erzurum FK'yı 3-1'lik skorla mağlup etti.

AA23 Aralık 2025 Salı 17:11 - Güncelleme:
Kocaelispor kupada grup aşamasına 3 puanla başladı
ABONE OL

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Kocaelispor, sahasında 1. Lig ekibi Erzurumspor FK'yi konuk etti.

Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Kocaelispor, 3-1 kazanmayı başardı.

Karşılaşmada Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri 18 ile 45. dakikalarda Darko Churlinov ve 53. dakikada Joseph Nonge kaydetti.

Konuk ekip Erzurumspor FK'nin tek golünü 88. dakikada Brandon Baiye kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Kocaelispor, gruplara 3 puanla başladı. Erzurumspor FK ise kupada puansız açılışı yaptı.

Grupta ikinci maçlarda Kocaelispor, Gaziantep FK'ye konuk olacak. Erzurumspor FK, Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Erzurum FK'nin geliştirdiği atakta Sylla'nın kafa pasında savunma arkasına sarkan Benhur Keser'in şutunda kaleci Gökhan Değirmenci topu kornere çeldi.

18. dakikada Kocaelispor öne geçti. Rivas'ın sağ kanattan ortasında yerden seken topla arka direkte buluşan Churlinov'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

45. dakikada Kocaelispor farkı 2'ye çıkardı. Erzurumspor FK'de Sefa Akgün'den topu kazanan Samet Yalçın ceza sahası çizgisindeki Petkovic'e pas verdi. Petkovic'in ceza sahasının sol çaprazında topla buluşturduğu Churlinov, farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 Kocaelispor üstünlüğüyle sona erdi.

53. dakikada Kocaelispor farkı açtı. Churlinov'un pasında Nonge, ceza sahasının sol çaprazından çizgiye inerek yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu: 3-0

58. dakikada Ali Ülgen'in ceza sahası dışı sağ çaprazından şutunda topu kaleci Gökhan Değirmenci kornere çeldi.

88. dakikada Erzurumspor FK farkı 2'ye indirdi. Ali Ülgen'in kullandığı korner atışında Baiye, takımının maçtaki ilk golünü kafa vuruşuyla kaydetti: 3-1

Kocaelispor karşılaşmayı 3-1 kazandı.

Stat: Turka Araç Muayene Kocaeli

Hakemler: Turgut Doman, Sabri Öğe, Selim Şenöz

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Dijksteel, Balogh (Dk. 83 Ahmet Oğuz), Syrota, Muharrem Cinan, Samet Yalçın, Keita (Dk. 61 Linetty), Churlinov (Dk. 61 Furkan Gedik), Nonge (Dk. 71 Mustafa Ege Bilim), Rivas, Petkovic (Dk. 71 Agyei)

Erzurumspor FK: Erkan Anapa, Ali Ülgen, Yakup Kırtay (Dk. 68 Orhan Ovacıklı), Gerxhaliu (Dk. 77 Rodriguez), Yiğit Baran Karaoğlan (Dk. 78 Eren Tozlu), Ömer Arda Kara, Benhur Keser (Dk. 58 Mustafa Fettahoğlu), Sefa Akgün (Dk. 59 Baiye), Emre Erdem, Salih Sarıkaya, Sylla

Goller: Dk. 18 ve 45 Churlinov, Dk. 53 Nonge (Kocaelispor), Dk. 88 Baiye (Erzurumspor FK)

Sarı kartlar: Dk. 47 Emre Erdem (Erzurumspor FK), Dk. 76 Balogh, Dk. 85 Linetty (Kocaelispor)

ÖNERİLEN VİDEO

Teknik ve fiziki takip sonuç verdi: Teröristbaşının yeğeni böyle yakalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.