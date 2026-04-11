Kocaelispor, lider Galatasaray deplasmanında

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.
RAMS Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.
Ligin geride kalan bölümünde 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 mağlubiyet alan Kocaeli temsilcisi, 34 puanla 8. sırada bulunuyor.
Ligde oynadığı son 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan yeşil-siyahlı ekipte sakatlıkları bulunan Wieteska, Jovanovic ve Balogh, maçta forma giyemeyecek.