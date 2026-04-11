İSTANBUL 14°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Nisan 2026 Cumartesi / 24 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,6304
  • EURO
    52,5769
  • ALTIN
    6812.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kocaelispor, lider Galatasaray deplasmanında
Spor

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Kocaelispor, yarın Galatasaray'a konuk olacak. Yeşil-siyahlı ekipte sakatlıkları bulunan Wieteska, Jovanovic ve Balogh, karşılaşmada forma giyemeyecek.

AA11 Nisan 2026 Cumartesi 10:03 - Güncelleme:
ABONE OL

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

RAMS Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Ligin geride kalan bölümünde 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 mağlubiyet alan Kocaeli temsilcisi, 34 puanla 8. sırada bulunuyor.

Ligde oynadığı son 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan yeşil-siyahlı ekipte sakatlıkları bulunan Wieteska, Jovanovic ve Balogh, maçta forma giyemeyecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Lunapark faciası: Dehşet anları kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.