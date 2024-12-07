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Spor

Kocaelispor liderliğini sürdürdü

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk olan Kocaelispor, rakibini 3-1'lik skorla mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

7 Aralık 2024 Cumartesi 16:20 - Güncelleme:
Kocaelispor liderliğini sürdürdü
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Trendyol 1. Lig 15. hafta maçında Kocaelispor, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip 3-1 kazandı.

Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri 13. dakika Onur Öztonga, 23 ve 74. dakikalarda Oğulcan Çağlayan kaydetti. Malatya'nın tek golü 82. dakikada Mert Altıntaş'tan geldi.

Kocaelispor'da iki gol kaydeden Oğulcan Çağlayan, bu sezonki 7. golünü kaydetti.

Bu sonucun ardından puanını 32'ye çıkaran konuk ekip liderliğini sürdürdü. Yeni Malatyaspor ise -3 puanla son sırada kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Yeni Malatyaspor, Adanaspor ile karşılaşacak. Kocaelispor ise Esenler Erokspor'la oynayacak.

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