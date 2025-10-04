Kocaelispor ligde siftah yaptı

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kocaelispor, Eyüpspor'u konuk etti.

Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı. Kocaelispor, bu sonuçla birlikte ligdeki ilk galibiyetini aldı.

İlk yarı, 0-0 beraberlikle sonuçlanırken Kocaelispor'a galibiyeti getiren golü, 85. dakikada penaltıdan Bruno Petkovic kaydetti.

Bu sonuçla birlikte ilk galibiyetini alan Kocaelispor, puanını 5'e yükseltti ve 15. sıraya yerleşti.

Bu sezon yalnızca 1 galibiyeti olan Eyüpspor da 5 puanda kaldı ve 16. sırada konumlandı.

Ligde bir sonraki hafta Kocaelispor, deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Eyüpspor ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

SELÇUK İNAN SARI KART GÖRDÜ

Mücadelenin 17. dakikasında Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan, kulübenin hemen önünden Eyüpspor'un kazandığı serbest vuruş kullanılmadan önce yoğun itirazlarından dolayı sarı kart gördü.

EYÜPSPOR'UN GOLÜ İPTAL EDİLDİ

Karşılaşmanın 48. dakikasında Eyüpspor, Serdar Gürler'in attığı golle öne geçti. Kocaelispor'un yarı sahasında kaptırdığı top sonrası gelişen hızlı atakta Mame Thiam, sağ kanattan ceza alanına yerden orta yaptı. Kaleci Aleksandar Jovanovic'in sektirdiği topu arka direkte Serdar tamamlayarak ağlara gönderdi.

Ancak golün hemen ardından Kocaelispor cephesinden yoğun itirazlar geldi. Hakem Adnan Deniz Kayatepe, kaleci Jovanovic ile Prince Ampeem arasındaki pozisyonu VAR uyarısı üzerine kenara gelerek inceledi.

Yaklaşık iki dakikalık değerlendirmenin ardından, Jovanovic'in topa müdahale etmek isterken Ampeem'in ayağıyla kalecinin başına temasta bulunduğu tespit edildi. Bu nedenle hakem golü iptal ederek Kocaelispor lehine faul kararı verdi.

Bu sırada kaleci Jovanovic kısa süreli bir sakatlık yaşarken tedavisinin ardından oyun yeniden başladı.

KOCAELİSPOR, VAR'DAN PENALTI KAZANDI VE ÖNE GEÇTİ

Karşılaşmanın 80. dakikasında Kocaelispor, ceza alanı çevresinde tehlikeli bir pozisyon yakaladı. Tayfur'un pasında topu alan Nonge, sol ayağıyla sert bir şut gönderdi. Ceza sahası içinde Emre Akbaba'ya çarpan top sonrasında Kocaelispor cephesinden penaltı itirazları yükseldi.

Pozisyonu ilk anda devam ettiren hakem Adnan Deniz Kayatepe, VAR'dan gelen uyarı üzerine inceleme kararı aldı. 83. dakikada saha kenarındaki ekrandan pozisyonu tekrar izleyen hakem, Emre Akbaba'nın kolunun doğal pozisyonda olmadığına hükmederek Kocaelispor lehine penaltı noktasını gösterdi.

Kararın ardından Eyüpspor cephesinde yoğun itirazlar yaşanırken, teknik direktör Selçuk Şahin hakeme yönelik tepkileri nedeniyle sarı kart gördü.

Ev sahibi ekibin kazandığı penaltıda topun başına geçen Bruno Petkovic, sağ ayağıyla kendi soluna doğru sert vurdu ve kaleciyi ters köşeye yatırarak ağları havalandırdı.

SELÇUK ŞAHİN KIRMIZI KART GÖRDÜ

Penaltı pozisyonundaki itirazları sebebiyle sarı kart gören Eyüpspor Teknik Direktörü Selçük Şahin, bu kez Kocaelispor lehine çıkan bir taç kararı sonrası 4. hakeme yoğun tepki gösterdi. Bu sırada ceketini de çıkarıp kenara fırlatan Selçuk Şahin, 89. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla tribüne gönderildi.