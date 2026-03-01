İSTANBUL 9°C / 4°C
Spor

Kocaelispor maçında kilit rol oynadı! Beşiktaş'ın yıldızı Vaclav Cerny

Beşiktaş'ın başarılı futbolcu Vaclav Cerny, Emmanuel Agbadou'nun golündeki asisti yaparak maçın kilidini açtı.

1 Mart 2026 Pazar 14:00
Kocaelispor maçında kilit rol oynadı! Beşiktaş'ın yıldızı Vaclav Cerny
Trendyol Süper Ligin 24. haftasında Beşiktaş Kocaelispor'u Agbadou'nun golü ile 1-0 mağlup etti.

Kocaelispor galibiyetinde başrolü oynayan isimlerden biri de Vaclav Cerny oldu. Beşiktaş'ın Çekyalı kanat oyuncusu, Emmanuel Agbadou'nun golünde asisti yaptı.

52. Dakikada kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen 28 yaşındaki yıldız, sağ taraftan kullandığı kornerde Agbadou'yu golle buluşturdu.

Geçen hafta 4-0'lık Göztepe galibiyetinde de asist yapan Cerny, siyah-beyazlılarda oynadığı 22 maçta 6 gol, 8 asiste ulaştı.

'DURAN TOPLAR BÖYLE MAÇLAR İÇİN ÖNEMLİ'

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Çekyalı hücumcu, "Önemli olan kazanmaktı. Takım olarak büyüyoruz. Kazandığımız için mutluyuz. Duran toplar böyle kısır maçlarda çok önemli oluyor Maçtan önce bunu konuştuk. Bazen kilit açıyorsunuz. Bunu başardık. En önemli şey 3 puan almak ve yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.

