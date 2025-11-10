İSTANBUL 22°C / 14°C
Spor

Kocaelispor maçını tamamlayamamıştı! Galatasaray'dan Lucas Torreira açıklaması

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Kocaelispor-Galatasaray arasında oynanan maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Lucas Torreira için açıklama geldi. İşte detaylar...

AA10 Kasım 2025 Pazartesi 15:08 - Güncelleme:
Kocaelispor maçını tamamlayamamıştı! Galatasaray'dan Lucas Torreira açıklaması
Galatasaray, Kocaelispor maçında yorgunluğu nedeniyle oyundan çıkmak isteyen Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira'nın herhangi bir sakatlığının bulunmadığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kocaelispor maçında yorgunluğu nedeniyle oyundan çıkmak isteyen futbolcumuz Lucas Torreira'nın herhangi bir sakatlığı bulunmamaktadır. 4 günlük iznin ardından çalışmalarını takımla birlikte sürdürecektir." ifadeleri kullanıldı.

Torreira, Kocaelispor maçının 64. dakikasında yerini Gabriel Sara'ya bırakmıştı.

