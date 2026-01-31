İSTANBUL 9°C / 6°C
Spor

Kocaelispor, Mahamadou Susoho'yu renklerine bağladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, İspanyol futbolcu Mahamadou Susoho'yu renklerine bağladı.

31 Ocak 2026 Cumartesi 17:31
Kocaelispor, Mahamadou Susoho'yu renklerine bağladı
Kocaelispor, 21 yaşındaki İspanyol futbolcu Mahamadou Susoho ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Futbolcu Mahamadou Susoho Sissoho'nun kulübümüze nihai transferi konusunda İngiltere Futbol Federasyonuna tescilli Manchester City ile kulübümüz arasında transfer sözleşmesi imzalanmış olup, futbolcu ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar geçerli 2,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır." ifadeleri kullandı.

Orta sahada görev yapan Mahamadou Susoho, sezonun ilk yarısında İskoç ekibi Livingston'da kiralık olarak forma giydi.

