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Spor

Kocaelispor, Mertan Caner Öztürk'ü kadrosuna kattı

TFF 2. Lig ekiplerinden Kocaelispor, son olarak İstanbulspor'da forma giyen Mertan Caner Öztürk'ü kadrosuna kattı.

IHA22 Temmuz 2022 Cuma 19:56 - Güncelleme:
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Kocaelispor, 29 yaşındaki Mertan Caner Öztürk'ü de renklerine bağladı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

TFF 2. Lig ekibi, Kocaelispor, art arda transferlerini açıklamaya devam ediyor. Yeşil-siyahlı kulüp, Galatasaray alt yapısından yetişen 29 yaşındaki Mertan Caner Öztürk'ü kadrosuna kattı. Geçtiğimiz sezonu İstanbulspor'da geçiren Mertan, 11 lig 2 kupa maçı olmak üzere 13 resmi maça çıkmıştı. Tecrübeli oyuncuyla opsiyon hakkı Kocaelispor'da olmak üzere 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Mertan Caner Öztürk ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamış bulunmaktadır. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

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