Kocaelispor, Muharrem Cinan ile Samet Yalçın'ın sözleşmelerini uzattı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, sol bek oyuncusu Muharrem Cinan ile orta saha oyuncusu Samet Yalçın'ın sözleşmelerini 2027 yılına kadar uzattı.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, her iki futbolcunun da sözleşmesinde yer alan uzatım opsiyonun kullanılarak sözleşmelerinin 2026-2027 sezonunu kapsayacak şekilde 30 Haziran 2027'ye kadar uzatıldığı ifade edildi.

Muharrem Cinan, bu sezon yeşil siyahlı formayla 14'kez sahaya çıkarken, Samet Yalçın ise 16 maçta forma giydi.