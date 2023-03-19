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Spor

Kocaelispor - Pazarspor maçına hava muhalefeti engeli! Maçın yeni gün ve saati belli oldu

Kocaelispor - Pazarspor maçı konuk takımın elverişsiz hava şartları nedeniyle Kocaeli'ye gelememesi nedeniyle ertelendi. Bugün saat 14.00'te oynanması gereken Kocaelispor - Pazarspor maçı pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

IHA19 Mart 2023 Pazar 08:58 - Güncelleme:
Kocaelispor - Pazarspor maçına hava muhalefeti engeli! Maçın yeni gün ve saati belli oldu
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta bugün 14.00'da Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak Kocaelispor - Pazarspor maçı, Rize ekibinin hava şartlarından dolayı gelememesi sebebiyle ertelendi. Müsabakanın Pazartesi akşamı 20.00'de oynanması konusunda kulüpler ve TFF arasında anlaşma sağlandı. Kocaelispor resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "19.03.2023 Pazar günü saat 14.00'te Pazarspor ile oynayacağımız müsabaka öncesinde Pazarspor, elverişsiz hava şartlarından dolayı şehrimize gelememiştir. Türkiye Futbol Federasyonu, kulübümüz ve Pazarspor arasında yapılan görüşmelerde müsabakanın 20.03.2023 Pazartesi günü saat 19.00'da oynanması hususunda ortak mutabakata varmıştır" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, satışı yapılan kağıt bilet ve online maç biletlerinin geçerliliğini koruduğu, taraftarların mağduriyet yaşamayacağı öğrenildi.

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