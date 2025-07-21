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Spor

Kocaelispor, Pedrinho ile yollar ayrıldı

Süper Lig hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Kocaelispor'da bugün Pedrinho ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

IHA21 Temmuz 2025 Pazartesi 19:03 - Güncelleme:
Kocaelispor, Pedrinho ile yollar ayrıldı
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Süper Lig hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Kocaelispor'da bugün Pedrinho ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'e 16 yıl aradan sonra geri dönen Kocaelispor'da peyderpey sözleşme fesihleri duyurulmaya devam ediyor. Bu kez karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı isim orta saha oyuncusu Pedrinho (Pedro Filipe Barbosa Moreira) oldu.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Pedrinho'nun sözleşmesi karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Pedrinho'ya camiamıza verdiği emekler için teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz. Her şey için teşekkürler Pedri! Yeni yolculuğunda başarılar seninle olsun" denildi.

Geçtiğimiz sezon Trendyol 1. Lig'de 36 maçta forma şansı bulan ve 2 bin 741 dakika oyunda kalan Pedrinho, takıma 2 de gol katkısı verdi.

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