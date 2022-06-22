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Spor

Kocaelispor Rasheed Akanbi'yi 67 bin 500 avroya sattı

Kocaelispor, Rasheed Akanbi'nin satışı konusunda 67 bin 500 avro transfer ücreti karşılığında FC Sheriff ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

IHA22 Haziran 2022 Çarşamba 16:17 - Güncelleme:
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Kocaelispor, 2021-2022 sezonunun devre arasında kadrosuna kattığı Rasheed Akanbi'yi Moldova'nın FC Sheriff kulübüne sattı.

Nijeryalı oyuncunun sabit transfer ücreti olarak Kocaelispor'a 67 bin 500 avro ödeme yapılacağı öğrenildi. Ayrıca Moldova ekibinin 2022-2023 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına katılması durumunda 80 bin avro, UEFA Avrupa Ligi gruplarına katılması durumunda 40 bin avro, UEFA Konferans Ligi gruplarına katılması durumunda 20 bin avro ilave transfer ücreti ödeyecek.

Öte yandan Kocaelispor, futbolcunun bir sonraki satışından yüzde 10'luk pay alacak.

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