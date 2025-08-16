İSTANBUL 29°C / 22°C
16 Ağustos 2025 Cumartesi
Spor

Kocaelispor- Samsunspor maçında ilginç anlar! Hakem kararları maça damga vurdu

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Kocaelispor ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısında ise hakem Zorbay Küçük'ün verdiği kararlar maçın önüne geçti. İşte detaylar...

Haber Merkezi16 Ağustos 2025 Cumartesi 20:00 - Güncelleme:
Kocaelispor- Samsunspor maçında ilginç anlar! Hakem kararları maça damga vurdu
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Kocaelispor ile Samsunspor karşı karşıya geldi.

Maçın ilk yarısının son bölümlerinde dikkat çeken olaylar yaşandı.

Karşılaşmanın 41. dakikasında Bruno Petkovic'in kafayla indirdiği top, Samsunsporlu Zeki Yavru'nun dirseğine çarptı. VAR hakemi Emre Malok tarafından incelemeye davet edilen Zorbay Küçük, pozisyonun penaltı olmadığına karar verdi.

4 DAKİKA SONRA VAR İLE KIRMIZI KART

Samsunspor'un kaptanı Zeki Yavru, bu karar üzerine hakeme, "Sana helal olsun be" sözlerini sarf etti.

Bu olaydan dört dakika sonra ise Kocaelisporlu Samet Yalçın, VAR uyarısı sonrasında maçın hakemi Zorbay Küçük tarafından doğrudan kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

