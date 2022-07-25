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Spor

Kocaelispor, Senegalli genç yeteneğini Sheriff'e kiraladı

Kocaelispor, Senegalli genç futbolcusu Mouhamed Diop'u 1 yıllığına Sheriff'e kiraladı.

IHA25 Temmuz 2022 Pazartesi 17:31 - Güncelleme:
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TFF 2. Lig ekibi Kocaelispor, yabancı futbolcularından biriyle daha yollarını ayırdı. Senegalli genç futbolcu Mouhamed Diop, 1 yıllığına Moldova'nın Sheriff kulübüne kiralandı.

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Başkan Engin Koyun, Diop'un kiraya verilip takım lig yükseldiğinde de hizmetine devam etmesini istediklerini belirtmişti. 21 yaşındaki Diop'un 2026 yılına kadar Kocaelispor ile sözleşmesi bulunuyor. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Futbolcumuz Mouhamed Diop, bir yıllığına Moldova temsilcisi FC Sheriff takımına kiralanmıştır" ifadelerine yer verildi.

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