Kocaelispor seyircisinin önünde devleşti

İç sahada oynadığı 9 maçın 8'ini kaybetmeyen Körfez ekibinde; tüm maçlarda 90 dakika oynayarak en çok süre alan Jovanovic 7 maçta gol yemedi, 7 maçta da sadece birer gol yedi. Tayfur ve Petkovic ile 10 gol atan yeşil-siyahlılar ilk 15 dakikalarda rakip fileleri sarsamadı. En çok maçların son 15 dakikalarında sararan Kocaelispor ilk yarıdaki 42 sarı kartın 25'ini ikinci yarıda gördü.

Trendyol Süper Lig'de 17 haftalık ilk yarı maratonu geride kaldı. Takımlar ligin ikinci yarısı için hazırlıklarına başlamak için gün sayarken dikkat çeken başlıklar da istatistiklerde yerini aldı. 17 maçta 6 galibiyet 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Kocaelispor ilk yarıyı 23 puanla 8. sırada tamamladı. 9 maçlık iç saha karnesinde 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 18 puan toplayan Körfez ekibi, Trabzonspor ile birlikte kendi seyircisi önünde en çok maç kazanan 3. takım oldu. Yeşil-siyahlılar deplasmanda ise 8 maç oynadı ve 5 puan aldı. 1 galibiyet ve 2 beraberlikle misafir olduğu maçlarda en az puan toplayan 3. takım oldu.

SAHASINDA EN ÇOK KAZANAN 3. TAKIM OLDU

Trendyol Süper Lig'de kendi sahasında en çok maç kazanan takım 7 galibiyetle Galatasaray olurken Fenerbahçe 6 galibiyet elde etti. Kocaelispor ise sahasında 5 maç kazanarak Trabzonspor ile birlikte aynı sırayı paylaştı. Sahasında bileği bükülmeyen Kocaelispor'un deplasman karnesinde ise aynı başarı bulunmuyor. Körfez ekibi konuk olduğu maçlarda yalnızca 1 galibiyet çıkarabildi. Kocaelispor, bu alanda 7 takımla aynı istatistiği paylaştı. Deplasmanda en çok galibiyet alan takım ise 6 maçla Galatasaray oldu.

EN ÇOK SÜREYİ JOVANOVİC ALDI

Kocaelispor'da en çok süre alan oyuncu 17 maçta da 90 dakika sahada kalarak bin 530 dakika süre alan kaleci Aleksandar Jovanovic oldu. Süper Lig'de 14 oyuncu 17 karşılaşmada aynı süreyi aldı. Kocaelispor'da en çok süre alan ikinci oyuncu bin 213 dakikayla Anfernee Dijksteel, üçüncü oyuncu ise bin 187 dakikayla Tayfur Bingöl oldu. Körfez ekibinde Botond Balogh (bin 15 dakika) ve Hrvoje Smolcic (bin 3 dakika) de bin dakika barajını aşan isimler oldu.

PETKOVİC VE TAYFUR'DAN 5'ER GOL

Kocaelispor'da en çok gol atan oyuncu Bruno Petkovic ve Tayfur Bingöl oldu. Takımın gol yükünü sırtlayan Petkovic ve Tayfur ikilisi 5'er gol attı. Yeşil-siyahlıların ilk yarıdaki diğer gollerini ise Serdar Dursun (2), Daniel Agyei (1), Hrvoje Smolcic (1) ve Habib Ali Keita (1) kaydetti. Ligin ilk yarısında en çok golü ise 12 golle Başakşehir'den Eldor Shomurodov attı.

KÖRFEZ EKİBİ İLK 15 DAKİKALARDA HİÇ GOL ATAMADI

Süper Lig'in ilk yarısında toplam 398 gol atıldı. 286'sı ayakla, 70'i kafayla gelen gollerin 31'i ise penaltıdan kaydedildi, 11 oyuncu ise kendi kalesine gol attı. Süper Lig'de goller en çok kayıp zamanlarda atıldı. Kocaelispor ise 17 haftada toplam 16 gol kaydetti. Körfez ekibi 11 golü ayakla, 2 golü kafayla atarken 2 gol penaltıdan geldi. Kocaelispor 1 kez de kendi kalesine gol bıraktı. Maçların ilk 15 dakikasında hiç golü bulunmayan Kocaelispor karşılaşmaların dakika 16-30, 31-45 ve 61-75 çeyreklerinde 3'er gol attı.

7 MAÇTA GOL YEMEDİ, 7 MAÇTA DA BİR GOL YEDİ

Kocaelispor, 17 karşılaşmanın 7'sinde kalesini gole kapattı. 7 maçta da kalesinde sadece 1 gol gördü. Yeşil-siyahlılar 10 maçta 8 ayakla, 6 kafayla ve 2 penaltıdan olmak üzere toplam 16 gol yedi. İlk yarıda en çok golü ilk 15 dakikada yiyen (3 gol) Körfez ekibinin, ikinci yarılarda yediği 11 gol ise 15'er dakikalık dilimlere eşit olarak dağıldı. Kocaelispor ilave sürelerde ise birer gol yedi.

17 MAÇTA 73 KEZ OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ YAPILDI

Toplam bin 342 oyuncu değişikliğinin yapıldığı Süper Lig'de en fazla oyuncu değişikliğini Fenerbahçe 83 değişiklikle yaparken Kocaelispor ise 17 maçta 73 kez sahaya taze kan sürdü. Kasımpaşa ve Beşiktaş'ın 62 oyuncu değişikliğiyle en az değişiklik yaptığı ligin ilk yarısındaki bu istatistikte Kocaelispor 4 rakibiyle aynı oranda değişiklik yaparak 11. sırada yer aldı.

42 SARI KART GÖRDÜ, 25'İ İKİNCİ YARIDA

Süper Lig'in 17 haftalık ilk yarı maratonunda 676 sarı kart, 38 de kırmızı kart çıktı. Körfez ekibi ise bu maçlarda toplam 42 sarı kart, 2 de kırmızı kart gördü. En çok sarı kartı ligde Gaziantep FK (50) görürken en az ihtarı da Trabzonspor (28) aldı. Kocaelispor ise sıralamanın 4. sırasında yer aldı. Sarı kartlar en çok sportmenliğe aykırı davranıştan çıktı, ardından hakeme itiraz ve oyuna tekrar başlamanın geciktirilmesi nedeniyle gösterildi. Yedek kulübelerine ise 10 kez sarı kart çıktı. Kocaelispor ilk yarılarda 17, ikinci yarılarda 25 kez sarardı. Körfez ekibi en çok sarı kartı son 15 dakikalarda gördü; dakika 76-90 arası 10, 31-45 arası 9 sarı kart. Körfez ekibi en az sarı kartı ise ilk 15 dakikada (1 kart) gördü. Her iki devrenin kayıp zamanlarında 4'er kart gören yeşil-siyahlılara bu zamanlarda toplam 8 sarı kart gösterildi.

KÖRFEZ EKİBİ 2 KEZ KIZARDI

17 maçta 5 kırmızı kartla Gençlerbirliği'nin zirvede yer aldığı listede Alanyaspor ve Eyüpspor kırmızı kart görmedi. Kocaelispor ise Samet Yalçın ve Can Keleş'in gördüğü 2 kırmızıyla 9. sırada yer aldı.

KUPADA DA 2 GALİBİYET ALDI

Kocaelispor öte yandan Ziraat Türkiye Kupası'nda eleme turunda Karacabey Belediyespor ve grup aşamasının ilk maçında Erzurumspor FK ile karşılaştı. 2 maçı da kazanan ve toplam 5 gol atan Körfez ekibi 2 de gol yedi. Bu maçlarda yeşil-siyahlıların gollerini Darko Churlinov (2), Furkan Gedik (1), Ahmet Sağat (1) ve Joseph Boende (1) kaydetti.

Takım yarın toplanıyor, çarşamba top başı yapılacak

İlk yarıda istediği performansı haftalar ilerledikçe ortaya koymaya başlayan Kocaelispor, bir haftalık aranın ardından yarın Körfez Brunga Tesisleri'nde toplanacak ve 31 Aralık'ta ikinci yarının hazırlıklarına tesislerinde topbaşı yaparak başlayacak. Kocaelispor, 4 Ocak'ta Antalya Belek'te Spice Otel'de kampa gidecek. 7 Ocak'ta Calista Otel'de Kasımpaşa ile hazırlık maçı yapması planlanan Körfez ekibi, 12 Ocak'ta kampı tamamlayacak. Yeşil-siyahlılar, 13 Ocak 2026 Salı günü saat 18.00'de deplasmanda Gaziantep FK'ya kupa mesaisinde konuk olacak. Ardından 18 Ocak'ta ligin 18. hafta karşılaşmasında ağırlayacağı Trabzonspor maçına hazırlanmak için Kocaeli'ye dönecek.