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Spor

Kocaelispor, Show'u kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Luis D Silva Cafaumana'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

IHA10 Temmuz 2025 Perşembe 20:32 - Güncelleme:
Kocaelispor, Show'u kadrosuna kattı
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Kocaelispor, orta saha oyuncusu Show'u kulübü Maccabi Haifa'dan satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Süper Lig hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Kocaelispor, kadrosuna İsrail takımlarından Maccabi Haifa'dan kiraladığı orta saha oyuncusu Show'u kattı. Show sağlık kontrolünün ardından sözleşmeye imzayı attı.

Kocaelispor Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbolcu Manuel Luis Da Silva Cafumana'nın (Show) 2025-2026 futbol sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonu kulübümüzde olmak üzere kulübümüze geçici transferi hususunda Maccabi Haifa ile anlaşma sağlanmış olup, futbolcu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır. Camiamıza hoş geldin Show" denildi.

BULGARİSTAN'DA BİRÇOK BAŞARI YAŞADI

26 yaşındaki Angola uyruklu Show; Lille, Belenenses, Ludogorets, Boavista, Maccabi Haifa ve Dallas kulüplerinde forma giydi. Kariyerinde; Angola Girabola, Fransa Trophée des Champions, Bulgaristan First Lig, Bulgaristan Kupa, Bulgaristan Süper Kupa'ya imza atan Show, CAF Dünya Kupası Elemeleri'nde 4 kez, Afrika kupalarında 12 kez, Major Lig'de 7 maç oynadı. Avrupa kupalarında da 23 kez sahaya çıkan Show, Şampiyonlar Ligi'nde de forma giydi. Geçen sezon 14 maçta performans gösteren Show, yeni sezonda Kocaelispor için forma giyecek.

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