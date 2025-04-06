Kocaelispor son nefeste yıkıldı

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında lider Kocaelispor, deplasmanda Bandırmaspor ile karşı karşıya geldi.

17 Eylül Stadı'nda oynanan mücadele, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

İlk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlanan maçta Kocaelispor'un gollerini 55. dakikada Ryan Mendes ve 79. dakikada Oğulcan Çağlayan kaydetti. Bandırmaspor'un gollerini ise 83. dakikada Marco Paixao ve 90+4. dakikada Paulinho kaydetti.

Bu sonuçla birlikte yenilmezlik serisini 12 maça yükselten lider Kocaelispor, 63 puana yükseldi. Marmara ekibi, en yakın rakibi Fatih Karagümrük ile arasındaki puan farkını 6'ya yükseltme fırsatını kaçırmış oldu. (Puan farkı 4)

Ligde yenilmezlik serisini 6 maça yükselten Bandırmaspor ise 52 puana ulaştı ve 5. sırada konumlandı.

1. Lig'de bir sonraki hafta Kocaelispor, deplasmanda Adanaspor ile karşılaşacak. Bandırmaspor ise Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.