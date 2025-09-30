İSTANBUL 21°C / 12°C
Spor

Kocaelispor, Süper Lig'de umduğunu bulamadı

Trendyol Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 2 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşayan Kocaelispor, sezona iyi bir başlangıç yapamadı.

30 Eylül 2025 Salı 10:56
Körfez temsilcisi, 16 yıl aradan sonra çıktığı Süper Lig'de kalıcı olmak istiyor. Teknik direktör Selçuk İnan'ı takımın başına getiren Kocaelispor, transfer dönemini en hareketli geçiren ekiplerden biri oldu.

Kadrosuna 18 oyuncu katan yeşil-siyahlı ekip, aldığı sonuçlarla taraftarını mutlu edemedi.

Ligde çıktığı 7 maçta 2 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşayan Kocaelispor, rakip fileleri 4 kez havalandırırken kalesinde 12 gol gördü.

Ligin son sırasında yer alan Körfez temsilcisi, 4 Ekim Cumartesi günü ikas Eyüpspor'u konuk edecek.

Yeşil-siyahlı ekip, ikas Eyüpspor'u mağlup ederek ligde yeni bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

