6 Kasım 2025 Perşembe
Spor

Kocaelispor taraftarına 'milli maç' ödülü

Kocaelispor taraftarı, Türkiye-Gürcistan maçında sergilediği koreografideki birlik mesajı nedeniyle ekim ayı ‘sosyal sorumluluk' ödülüne layık görüldü.

6 Kasım 2025 Perşembe 17:15
Kocaelispor taraftarına 'milli maç' ödülü
Türkiye Futbol Federasyonu Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, fair play'in teşvik edilmesi, yaygınlaştırılması ve bu konuda farkındalık oluşturulması amacıyla verdiği Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri'nin ekim ayı kazananlarını açıkladı. 'Sosyal Sorumluluk' alanında Kocaelispor taraftarı, Samsunspor takım kaptanı Zeki Yavru ile birlikte ödüle layık görüldü. Kocaelispor taraftarı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Türkiye - Gürcistan maçında futbol, basketbol ve voleybol takım kaptanlarının görsellerinden oluşan koreografi yapmıştı. Kuruldan yapılan açıklamada, Kocaelispor taraftarı için, "A Milli Takımımızın Gürcistan ile Kocaeli'de oynadığı maçı öncesi; Futbol Milli Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Basketbol Milli Takım Kaptanı Cedi Osman ve Kadın Voleybol Milli Takım Kaptanı Eda Erdem Dündar aynı koreografide buluştu. Üç kaptana yer veren Kocaelispor taraftarı, spor ülkesi olma yolundaki birlik mesajıyla alkış aldı" ifadelerine yer verildi.

