28 Şubat 2026 Cumartesi
Spor

Kocaelispor taraftarlarından Beşiktaş maçına özel koreografi

Kocaelispor'un Beşiktaş'ı konuk ettiği karşılaşmada ev sahibi tribünler özel koreografi sergiledi. Tribünlerden 'Kulüplerin gerçek sahipleri taraftarıdır. Geri adım atma' temalı görsel şov yapıldı. Karşılaşmayı 22 bin taraftar takip etti.

28 Şubat 2026 Cumartesi 16:43
Kocaelispor taraftarlarından Beşiktaş maçına özel koreografi
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kocaelispor, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Kocaeli Stadyumu'nda oynanan karşılaşma öncesinde takımlar sahaya Yeşilay ve vergi temalı pankartlarla çıktı.

Seremoni sırasında Kocaelispor tribünleri ise maça özel olarak hazırladıkları koreografiyi sundu. Maraton tribünlerinde İngilizce olarak "The real owners of clubs are the fans" (Kulüplerin gerçek sahipleri taraftardır) ve güney kale arkasında ise "Stand your ground" (Geri adım atma) yazılı pankartlar yer aldı.

Öte yandan karşılaşmayı bin 703 Beşiktaş taraftarı olmak üzere toplam 21 bin 976 biletli seyirci tribünlerden takip etti.

