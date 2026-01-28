İSTANBUL 13°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ocak 2026 Çarşamba / 10 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,4169
  • EURO
    52,0781
  • ALTIN
    7360.92
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kocaelispor, transfer yasağını kaldırıyor
Spor

Kocaelispor, transfer yasağını kaldırıyor

Kocaelispor, geçici transfer tedbirine neden olan dosyanın ödemesinin yapıldığını ve ilgili tedbirin kaldırılması için gerekli yasal prosedürün başlatıldığını duyurdu.

IHA28 Ocak 2026 Çarşamba 12:16 - Güncelleme:
Kocaelispor, transfer yasağını kaldırıyor
ABONE OL

Kocaelispor, alacakları için FIFA'ya başvuran eski futbolcusu Josip Vukovic'e olan borcunu ödedi. Körfez ekibi Vukovic dosyası nedeniyle geçici transfer yasağının kaldırılması için gerekli işlemleri başlattı.

Kocaelispor'da ara transfer döneminde önemli engel oluşturan Vukovic dosyası nihayete erdirildi. Kocaelispor, Josip Vukovic'e olan yaklaşık 320 bin Euro'luk borcunu ödedi ve transferdeki geçici yasağın kaldırılması için gerekli işlemleri başlattı. 6 Şubat'ta sona erecek olan ara transfer döneminde Körfez ekibinin transfer yapmasının yolu resmen açıldı. Kocaelispor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüze FİFA Futbol Mahkemesi tarafından uygulanan geçici transfer tedbirine sebebiyet veren dosyanın ödemesi bugün itibariyle yapılmış olup, ilgili tedbirin kaldırılması amacıyla gerekli yasal prosedür başlatılmıştır" denildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Türk İHA'sı tarihe geçti: KARGU sürüsünden hedefe nokta atış

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.