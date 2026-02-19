İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Şubat 2026 Perşembe / 3 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,7782
  • EURO
    51,7453
  • ALTIN
    7027.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kocaelispor yarın Çaykur Rizespor deplasmanında
Spor

Kocaelispor yarın Çaykur Rizespor deplasmanında

Trendyol Süper Lig'de 23. haftasında Kocaelispor yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

AA19 Şubat 2026 Perşembe 13:31 - Güncelleme:
Kocaelispor yarın Çaykur Rizespor deplasmanında
ABONE OL

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'de 23. haftanın açılış maçında yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Süper Lig'de geride kalan 22 haftada 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan yeşil-siyahlı ekip, 30 puanla 7. sırada bulunuyor.

Ligin geride kalan bölümünde 4 galibiyet, 9 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşayan Çaykur Rizespor ise 21 puanla 13. sırada yer alıyor.

Kocaelispor, ligin ilk devresinde sahasındaki maçta rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı.

Yeşil-siyahlı ekipte sakatlıkları bulunan Aleksandar Jovanovic, Mateusz Wieteska ve Mahamadou Susoho, yarınki maçta forma giyemeyecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Karada, denizde ve havada... MSB'den ''NATO'nun sarılmaz kalkanı'' paylaşımı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.