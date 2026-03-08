İSTANBUL 11°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Mart 2026 Pazar / 20 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,0754
  • EURO
    51,2133
  • ALTIN
    7301.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kocaelispor yarın deplasmanda Eyüpspor'a konuk olacak
Spor

Kocaelispor yarın deplasmanda Eyüpspor'a konuk olacak

Trendyol Süper Lig'in 25. hafta maçında Kocaelispor yarın deplasmanda Eyüpspor'a konuk olacak.

AA8 Mart 2026 Pazar 11:22 - Güncelleme:
Kocaelispor yarın deplasmanda Eyüpspor'a konuk olacak
ABONE OL

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda ikas Eyüpspor'la karşılaşacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Gürcan Hasova yönetecek.

Kocaeli temsilcisi, ligde çıktığı 24 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonunda 30 puanla 8. sırada yer alıyor.

Ligin ikinci devresine iyi başlamayan Körfez ekibi, oynadığı maçlardan 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti.

Süper Lig'deki son 2 maçında Çaykur Rizespor ve Beşiktaş'a mağlup olan Kocaelispor, ikas Eyüpspor karşısında puan almaya çalışacak.

Körfez temsilcisinde sakatlığı bulunan Mateusz Wieteska, Bruno Petkovic, Aleksandar Jovanovic, Mahamadou Susoho Sissoho ve Can Keleş'in karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü haftasında Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri ile deplasmanda oynanan maçta kırmızı kart gören Rigoberto Rivas da ikas Eyüpspor mücadelesinde formasından uzak kalacak.

ÖNERİLEN VİDEO

İran'a ağır bombardıman: Hamaney'in konutu böyle vuruldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.