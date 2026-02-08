İSTANBUL 12°C / 8°C
Spor

Kocaelispor yarın deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak

Trendyol Süper Lig'in 21. hafta maçında Kocaelispor yarın Kayserispor ile karşılaşacak.

8 Şubat 2026 Pazar 10:33
Kocaelispor yarın deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak
Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın Zecorner Kayserispor ile deplasmanda mücadele edecek.

RGH EnerTürk Enerji Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Ligde topladığı 24 puanla 9. sırada bulunan Kocaeli temsilcisi, oynadığı son 5 maçta 1 galibiyet aldı.

Kocaelispor'da tedavisi devam eden kaleci Jovanovic ile sarı kart cezalısı Karol Linetty karşılaşmada forma giyemeyecek.

Teknik direktör Selçuk İnan, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile oynanan maçta gördüğü kırmızı kart nedeniyle kulübede yer alamayacak.

