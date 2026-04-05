Kocaelispor yarın sahasında Başakşehir'i ağırlayacak

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın sahasında RAMS Başakşehir ile mücadele edecek.



Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ali Yılmaz yönetecek.

Kocaeli temsilcisi, sezondaki 27 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 mağlubiyet sonucunda 33 puanla 9. sırada yer alıyor.

Ligin ikinci devresinden bu yana sahasındaki 5 karşılaşmanın 4'ünü kaybeden Körfez ekibi, deplasmandaysa 1 beraberlik, 2'şer galibiyet ve yenilgi elde etti.

Oynadığı son 5 müsabakanın 4'ünü kaybeden yeşil-siyahlı ekipte tedavileri devam eden Wieteska, Jovanovic, Haidara ve Balogh maçta forma giyemeyecek.

Petkovic'in durumu son antrenmanda belli olacak.