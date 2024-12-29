Kocaelispor, yeni yıla zirvede giriyor

Geçen sezonu 6. sırada bitiren ve play-off 1. tur maçında Ahlatcı Çorum FK'ye elenerek Süper Lig hasretini 15 yıla çıkaran yeşil-siyahlı ekip, bu sezon zirve yarışını sürdürüyor.



Sezona teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde başlayan Kocaelispor, 17 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Evinde oynadığı maçlarda 17 puan toplayan Kocaeli ekibi, deplasmanda 18 puan elde etti.

Yeşil-siyahlılar, ligde en yakın rakibi Teksüt Bandırmaspor'un 2 puan önünde yer alıyor.

Sezonun ilk 16 haftasında takımın başında yer alan Ertuğrul Sağlam, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Çorluspor 1947'yi 3-2 mağlup ettikleri karşılaşmadan 2 gün sonra sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurdu.

Sağlam'ın istifasından sonra teknik direktör arayışına giren Kocaelispor, son olarak Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK'yi çalıştıran İsmet Taşdemir ile anlaşmaya vardı.



EN GOLCÜLER OĞULCAN VE MENDES

Ligin ilk bölümünde 27 gol atan Kocaelispor'da en skorer isimler Oğulcan Çağlayan ve Ryan Mendes oldu.

Her iki futbolcu da ligin geride kalan bölümünde 7'şer kez ağları havalandırma başarısı gösterdi.

"MARMARA DERBİSİ"NDE 42 YIL SONRA GELEN DEPLASMAN GALİBİYETİ

Kocaelispor, Tredyol 1. Lig'in 12. haftasında konuk olduğu Sakaryaspor'u 1-0 mağlup etti.



Yeşil-siyahlı takım, "Marmara Derbisi"nde rakibini 42 yıl sonra deplasmanda mağlup etme başarısı gösterdi.