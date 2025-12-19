İSTANBUL 14°C / 7°C
Spor

Kocaelispor yenilmezlik serisini sürdürdü

Kocaelispor, sahasında Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı. Ev sahibi ekip, bu sonuçla puanını 23'e yükseltti.

19 Aralık 2025 Cuma 22:05
Kocaelispor yenilmezlik serisini sürdürdü
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kocaelispor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi.

Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Kocaelispor, 2-1'lik skorla kazandı.

Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri dakika 24'te Hrvoje Smolcic ile 37. dakikada Tayfur Bingöl kaydetti.

Antalyaspor'un tek golünü ise 32. dakikada Lautaro Giannetti attı.

Kocaelispor, sahasında 5 maç sonra gol gördü.

Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor, Süper Lig'de yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı. Antalyaspor'un ise ligdeki galibiyet hasreti 6 maça yükseldi.

Bu galibiyetin ardından Kocaelispor puanını 23'e çıkarırken, Antalyaspor 15 puanda kaldı.

Süper Lig'in ikinci yarısının ilk haftasında Kocaelispor, sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Antalyaspor ise Kasımpaşa deplasmanına gidecek.

