Kocaelispor zirve yarışında yara aldı

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Kocaelispor ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi. Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Erokspor, 2-0'lık skorla kazandı.
Esenler Erokspor'a galibiyeti getiren golleri 36 ve 51. dakikalarda Hamza Catakovic kaydetti.
5 haftalık yenilmezlik serisi biten lig ikincisi Kocaelispor, 32 puanda kaldı. Erokspor ise 5 maç sonra kazandı ve puanını 21'e çıkararak küme düşme hattından kurtuldu.
Kocaelispor, gelecek hafta Boluspor'a konuk olacak. Erokspor ise sahasında Bandırmaspor'u ağırlayacak.