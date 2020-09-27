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Spor

Kocaelisporda 6-1'lik yenilgi sonrası tesislere taraftar baskını

Manisa FK'ya 6-1 yenilen Kocaelispor'da, taraftarlar tesisi bastı. Takım otobüsünün önüne geçen holiganlar futbolcular ve teknik heyete tepki gösterdi.

IHA27 Eylül 2020 Pazar 14:56 - Güncelleme: 27 Eylül 2020 Pazar 14:56
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Misli.com 2. Lig’de deplasmanda karşılaştığı Manisa FK’ya 6-1 yenilen Kocaelispor’da taraftarlar, maç dönüşü kulüp tesislerinde takım otobüsünün önüne geçerek oyunculara tepki gösterdi. "Futbolcu mu dövelim?" diye slogan atan taraftarları polis ekipleri uzaklaştırdı.

Dün 2. Lig’in ikinci haftasında Manisa FK, sahasında Kocaelispor’u 6-1 mağlup etti. Maç sonrasında takıma tepki gösteren Kocaelisporlu taraftarlar, sosyal medyada organize olarak Körfez ilçesinde bulunan Kocaeslipor Burunga Tesisleri’nde toplandı. Takım otobüsünün önüne geçen futbolseverler, futbolcular ve teknik heyete tepki göstererek, "Futbolcu mu dövelim?" diye sloganla attı. Yenilgiyi hazmedemeyen taraftarlar, polis ekiplerinin uyarıları sonucunda tesislerden ayrıldı.

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