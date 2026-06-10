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Spor

Kocaelispor'da ayrılık: Gökhan Değirmenci

Kocaelispor, sözleşmesi sona eren ve 4 sezon yeşil-siyahlı formayı giyen kaptanı Gökhan Değirmenci'ye sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla veda etti.

IHA10 Haziran 2026 Çarşamba 17:38 - Güncelleme:
Kocaelispor'da ayrılık: Gökhan Değirmenci
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Kocaelispor, takım kaptanı Gökhan Değirmenci için sosyal medya hesabından teşekkür mesajı yayımladı.

Yeşil-siyahlı formayı 4 sezon giyen tecrübeli kaleci, Kocaelispor'da kaptanlık görevini de üstlendi. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Nice maçlar, kupalar, hikayeler. Hepsinden daha önemlisi armaya olan sadakat. Bu şehirde yaşayan her insanın hafızasında daima yer edinecek ve her zaman güzel hatırlanacaksın Gökhan Değirmenci! Kaptanımız Gökhan Değirmenci'ye emekleri için teşekkür eder, devam eden kariyerinde sonsuz başarılar dileriz. Teşekkürler Kaptan" ifadelerine yer verildi.

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