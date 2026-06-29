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Spor

Kocaelispor'da ayrılık: Mesut Can Tunalı

Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor Mesut Can Tunalı ile yolların ayrıldığını duyurdu.

IHA29 Haziran 2026 Pazartesi 13:40 - Güncelleme:
Kocaelispor'da ayrılık: Mesut Can Tunalı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, orta saha oyuncusu Mesut Can Tunalı ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Tunalı'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği bildirildi. Açıklamada, "Kutsal formamız altında 2 şampiyonluk yaşayan futbolcumuz Mesut Can Tunalı'ya emekleri için teşekkür ediyoruz. Yeni yolculuğunda başarılar seninle olsun Mesut" ifadelerine yer verildi.

Mesut Can Tunalı, geride kalan 2025-2026 sezonunda Serikspor forması giymişti.

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