İSTANBUL 24°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mayıs 2022 Salı / 23 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,3193
  • EURO
    17,4232
  • ALTIN
    972.859
  • BIST100
    2391.28
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kocaelispor'da Berkay Dabanlı'nın sözleşmesi feshedildi
Spor

Kocaelispor'da Berkay Dabanlı'nın sözleşmesi feshedildi

Kocaelispor'da devre arası takıma katılan Berkay Dabanlı'nın sözleşmesindeki madde devreye girdi. Tecrübeli oyuncunun sözleşmesi alt lige düşmeye dayalı fesih hakkı maddesiyle sonlandırıldı.

IHA25 Mayıs 2022 Çarşamba 13:25 - Güncelleme:
ABONE OL

TFF 2. Lig'e düşen Kocaelispor'da ayrılıklara bir yenisi eklendi. Devre arası takıma katılan Berkay Tolga Dabanlı'nın sözleşmesinde bulunan madde gereği oyuncuyla yollar ayrıldı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Berkay Tolga Dabanlı'nın sözleşmesi, sözleşmesinde yer alan alt lige düşmeye dayalı fesih hakkı maddesinin kullanılmasıyla kulübümüz tarafından feshedilmiştir. Berkay'a verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.