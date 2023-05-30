Kocaelispor'da Fırat Gül ile yollar ayrıldı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluğunu ilan edip Spor Toto 1. Lig'e yükselen Kocaelispor'da teknik direktör Fırat Gül ile yollar ayrılıyor. Kulübün resmi sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Sayın Fırat Gül ile yapılan görüşme neticesinde 31 Mayıs 2023 tarihi itibariyle sona erecek olan sözleşmede yer alan uzatım opsiyonunun kullanılmaması hususunda mutabık kalınmıştır" ifadelerine yer verildi.

Teknik direktör Fırat Gül, bu sezon TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Kocaelispor'un başında çıktığı toplamda 36 karşılaşmada 78 puan toplayarak maç başına 2.17 puan ortalaması tutturmuştu.